الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب روسيا فى الأمم المتحدة: على الغرب ترك إفريقيا تحل مشاكلها بنفسها

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على أهمية أن يترك الغرب لمالي والدول الأخرى في الإقليم حل مشاكلها بنفسها، بالتعاون مع الشركاء الذين تختارهم هذه الدول.

وأشار نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في مالي، إلى أن منطقة الساحل لا تنتمي إلى الغرب، في الوقت الذي وجّه فيه ممثل ألبانيا الاتهام إلى الجيش المالي ومجموعة "فاجنر" بانتهاك حقوق الإنسان.

وتبعه أيضًا مندوب فرنسا الدائم، نيكولا دي ريفيير، عندما زعم بوجود "مجزرة" معينة يُزعم أنها ارتكبت في إحدى قرى مالي قبل نحو عام.

وقال نيبنيزيا: "تقوم روسيا بتقديم المساعدة الكاملة للجيش المالي، بما في ذلك في إطار رفع قدرته القتالية وتدريب العسكريين وضباط إنفاذ القانون، ويتم تنفيذ تفاعلنا الثنائي بناء على طلب باماكو وبما يتفق بدقة مع القانون الدولي المعمول به".

ولفت مندوب روسيا الدائم إلى أنه بفضل الدعم الروسي، تمكّنت القوات المسلحة في مالي من زيادة إمكاناتها بشكل كبير في مواجهة التهديد الإرهابي وتحويله إلى نتائج حقيقية "على الأرض".

وقال: "يعلم الجميع أن زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل ومالي، ما هي إلّا نتيجة للأعمال العسكرية غير المسئولة من قبل الدول الغربية في ليبيا".

قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جميع دول العالم تتجه حاليًا نحو تقوية علاقاتها الخارجية خاصة في ظل التحديات العالمية التي نشهدها الآن ومنها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على الأمن الغذائي العالمي بصورة غير مسبوقة.

وأكد السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن القارة الإفريقية مليئة بالثروات الطبيعية التي يمكن استغلالها في هذه الأزمات العالمية، ولهذا تسعى كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى استقطاب الدول الإفريقية وتعزيز حجم التعاون والتبادل التجاري مع هذه القارة السمراء.

روسيا الأمم المتحد اجتماع مجلس الأمن موسك

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