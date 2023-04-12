الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجبلاية تدرس رفض الاستعانة بحكام أجانب في لائحة الموسم الجديد

جمال علام يتوسط حازم
جمال علام يتوسط حازم إمام وبركات

وافق مسؤولو اتحاد الكرة على طلب البرتغالى ميلو بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، بشأن عدم استقدام حكام أجانب لمباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة كنوع من الدعم للحكام المصريين وقطع الطريق أمام الأندية المصرية بشأن طلب حكام أجانب.

واشترط بيريرا على رجال الجبلاية ضرورة إصدار قرار رسمي بهذا الشأن، على أن يتم وضع هذا القرار كبند فى لائحة الموسم الجديد؛ حتى لا تطالب الأندية بحكام أجانب فى الموسم المقبل بما فى ذلك الأهلى والزمالك وهو ما تحفّظ عليه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باعتبار أن مباريات القمة لها طابع خاص، كونها تتعلق بالجماهير الغفيرة للناديين.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية منع الحكام الأجانب من إدارة المباريات المحلية بناءً على طلب من البرتغالي فيتور بيريرا المسؤول عن إدارة وتطوير التحكيم المصري.

اتحاد الكرة اتحاد الكر إصدار قرار اعضاء الاهلي والزمالك الأندية المصرية التحكيم المصري البرتغا البرتغالي فيتور بيريرا

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