الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استثمارات متبادلة.. كاتب يعدد أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات

زيارة الشيخ محمد
زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى القاهرة

أوضح الكاتب الصحفي الإماراتي أحمد إبراهيم، دلالة توقيت زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، إلى القاهرة، وأهميتها بالنسبة للدولتين، قائلاً: "إن الرسالة الأولى في تاريخ الأمة الإسلامية، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ركز في حياته المدنية على صناعة الإنسان، ثم جاء إلى المدينة وركز على بناء الأوطان". 

وأضاف أحمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أننا في الإمارات في بدء النهضة الثقافية الإماراتية، كانت المدارس مفعمة بالمدرسين والمدرسات المصريين، كما أن العمارات الشاهقة اليوم وراءها المهندسين المصريين.

وعن مدى تحقيق الاستثمارات المصرية في الإمارات نموذج للدعم الاقتصادي المتبادل بين البلدين، أكد أن التركيز على شرايين الحياة في البوابات الجمركية التي تأتي حيث عبور النفط وغير النفط عبر قناة السويس التي كانت نهضة كبيرة في تاريخ البشر، لافتاً إلى أن وجود قناة السويس في هذه الاتجاهات التي تربط الإقليم العالمي من الشرق للغرب، وفي المقابل الإمارات لها بعد اقتصادي.

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