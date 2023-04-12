الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تتعرض لعواصف ورياح نشطة تسببت فى أضرار كبيرة

عواصف رعدية
عواصف رعدية

تعرضت الحدود السعودية الشمالية لعواصف ورياح هابطة، اجتاحت البر وتسببت بأضرار كبيرة استمرارا لحالة الطقس المتقلب والرياح النشطة.
وتوقّع "المركز الوطني للأرصاد" في المملكة العربية السعودية، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، كما توقّع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وكشف أيضا أن الحالة المطرية على المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والشرقية.
هذا ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض في درجات الحرارة .
بدوره، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.
ونشر المركز الوطني لـ الأرصاد السعودية، اليوم الأربعاء، تحذير عاجل على صفحته الرسمية "تويتر" من سوء الأحوال الجوية واستمرار الأمطار الرعدية على معظم أنحاء المملكة ويستمرالتحذير بدءاً من اليوم وإلى يوم الثلاثاء القادم.
وأفاد المركز الوطني  لـ الأرصاد السعودية  بوجود أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في محافظة عسير "أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة، ظهران الجنوب، البرك" ومحافظة الباحة "الباحة ،بالجرشي،المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة ، بني حسن" ، ومحافظة جازان "جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي، بيش، هروب" ومكة المكرمة "العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أضم ،الخرمة، العرضيات، تربة،رنية، الموية" ومحافظة نجران والقصيم والرياض" الرياض العاصمة ، رماح ،الخرج، القويعية".

كما توقع المركز بوجود أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة في محافظة "تبوك، تيماء" والجوف "سكاكا، القريات، طبرجل" والحدود الشمالية "طريف، عرعر،رفحاء" ومحافظة الشرقية"الدمام ،الجبيل، القطيف، الأحساء".

وكشف خبير الأرصاد السعودية، خالد الزعاق، في تصريحات صحفية، عن طقس السعودية الفترة القادمة، ومن المفترض أن يشهد طقس السعودية أمطار صيفية، وتستمر الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، كما يواجه طقس السعودية رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على بعض المناطق في المملكة.

طقس رياح السعودية امطار رعدية

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