محافظ الوادى الجديد يُدشّن بدء توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا

دشّن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وصول وبدء توزيع مساعدات غذائية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك في إطار مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لدعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وثمّن المحافظ خلال تفقده للشاحنات، الشراكة والتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ لتخفيف العبء عن الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، موجهًا بسرعة البدء في أعمال توزيع المساعدات على المستحقين بكافة مراكز المحافظة وفقًا لقواعد البيانات المدرجة بمديرية التضامن الاجتماعي.

وشارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، باحتفالية مؤسسة مصر الخير السنوية لتكريم شركاء النجاح من المؤسسات والجهات الداعمة لأنشطتها وحملاتها التنموية والخدمية، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ولفيف من السفراء والشخصيات العامة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود المؤسسة كشريك أساسي في جهود التنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة، مؤكدًا على الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني ورواد العمل الأهلي في مساندة الجهود الحكومية لتخفيف العبء عن المستحقين وتوفير خدمات لائقة لهم.

وفي سياق آخر شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية المتميزة بقرية عدن بمركز باريس المُقام على مساحة ١٥٠ فدانًا، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ عبدالناصر صالح رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.



حيثُ شهد المحافظ عملية حصاد ودراس القمح بالحقل، مُشيدًا بنجاح تجربة زراعة القمح لأول مرة بنظام الري المطري، وجودة الإنتاج الذي بلغ ٢٢ إردب/ فدان. كما أكّد على جاهزية الصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، مُؤكدًا حرص المحافظة على التوسع سنويًا في زراعات القمح تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على المحصول الاستراتيجي الأول، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن