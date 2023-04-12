رفع 500 طن مخلفات وتركيب وصيانة 100 كشاف إنارة في المنيا

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن حي غرب مدينة المنيا قام برفع 500 طن مخلفات صلبة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وتحرير60 محضر متنوع وتركيب وصيانة 100كشاف إنارة خلال شهر مارس المنقضي.

من جانبه قال بلال طه رئيس حى غرب مدينة المنيا ان قسم البيئه بالحي قام برفع 500 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع واورقة الحى وبجميع الورديات للقضاء على فيروس كورونا المستجد وتوفير بيئة صحيه وتم تحرير 60 محضر متنوع أشغال وبيئه

وأضاف رئيس حي غرب المنيا أن قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا واصل أعماله الفنيه حيث تمكن من تركيب 40؛ كشاف كهرباء جديد وعمل صيانه 60 كشاف كهرباء وصيانة اعمدة الاناره لتوضيح الرؤيه وتجنب الحوادث المرورية ليلا ، خلال شهر مارس المنقضي

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال والمتابعات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا بتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والاحياء بمتابعة أعمال النظافه بالقرى والاحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم.

من ناحية آخري أشار رئيس مركز ومدينة المنيا إلي انه كلف رئيس حي وسط المدينة بسرعه التوجه مع المسؤولين بشركة المياه وحل مشكله كسر ماسورة مياه بالحي حيث تم التوجه للمكان وتمت السيطرة على الكسر الموجود بشارع محمود عبد الرازق بحي وسط المدينة وقامت عربات كسح المياه بشفط المياه وتم رد الشئ لأصله كما قام قسم البيئه التابع للحي برفع 30 طن من المخلفات البيئية والأتربة من على جانبي الطريق بشوارع و أروقة الحي ونظافة كورنيش النيل حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة .