الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ملتقى "رمضانيات نسائية" بالجامع الأزهر يستعرض فضائل قيام الليل

ملتقى رمضانيات نسائية
ملتقى "رمضانيات نسائية" بالجامع الأزهر

عقد الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء 21 رمضان، 1444هـ، ملتقى "رمضانيات نسائية"، برواق الفشنية تحت عنوان "فضل قيام الليل"، بحضور هبة إبراهيم سالم عضو فتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ونجاح محمود عبدالحميد الواعظة بمنطقة الشرقية، وأدار الملتقى، د. سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر.

ويأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف ومتابعة من الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر .

وقالت هبة إبراهيم سالم، عضو فتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن قيام الليل من النوافل التي يحبها الله تعالى، مستشهدة بالحديث القدسي فيما يرويه النَّبي- عليه الصلاة والسلام- عن رب العزة سبحانه: "من عادَى لي وليًّا فقد آذنتُه بالحربِ، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ ممَّا افترضتُ عليه، وما يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافلِ حتَّى أُحبَّه، فإذا أحببتُه: كنتُ سمعَه الَّذي يسمَعُ به، وبصرَه الَّذي يُبصِرُ به، ويدَه الَّتي يبطِشُ بها، ورِجلَه الَّتي يمشي بها، وإن سألني لأُعطينَّه، ولئن استعاذني لأُعيذنَّه"، موضحة الطريقة التي تتعبد بها المرأة وخاصة الحائض وماذا تفعل لتقيم الليل.

وأضافت: لا يقيم الليل ولا يتنفل بنافلة إلا مخلص يخلو قلبه من النفاق والرياء، مؤكدة أن قيام الليل من الأعمال التي تكون في الليل ولا يطلع على العبد سوى ربه عز وجل، فمن رزق القيام كان من أهل الإخلاص.

من جهتها، أضافت نجاح محمود عبدالحميد، الواعظة بمنطقة وعظ الشرقية، أن قيام الليل من أعظم أسباب دخول الجنة وهو شرف المؤمن ومكفر للسيئات وطارد للغفلة عن القلب، مضيفة أنه لقيام الليل آداب منها: أن ينوى المسلم عند نومه قيام الليل، وأن ينوى التقوي على الطاعة ليحصل على الثواب على نومه، ويمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويذكر الله ويستخدم السواك، ويفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، وأن يوقظ أهله، وإذا غلبه النوم ينبغي له أن يترك الصلاة حتى يذهب عنه النوم.

واستعرضت واعظة مجمع البحوث الإسلامية، الأسباب المعينة على قيام الليل ومنها: قصر الأمل وتذكر الموت، والنوم مبكرًا، واجتناب الذنوب والمعاصي، والعناية بجملة من الأسباب التى تعين على قيام الليل كترك الفضول من الطعام والنوم، وسلامة القلب.

من جانبها أضافت د. سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر، أن قيام الليل عبادة كانت فرضا في أول الإسلام ثم حُوِّلَت من الفرضية إلى السنية، أما نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- فقد صارت واجبًة في حقه (صلى الله عليه وسلم)، وقد داوم عليها إلى أن رُفع إلى الرفيق الأعلى، وصلاة الليل لها نور في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الناس.

وتابعت: وقد أثنى الله على هذه الأمة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، ووصفها بكثرة العمل لله وكثرة السجود لوجهه الكريم، وأنهم يُعرفون بإضاءة وجوههم وحسن سيرهم وأخلاقهم من أثر عبادتهم، فقال تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾. 
وأكدت أن ركعة واحدة بالليل خير من عشرين في النهار، وإنها لتعرضك لنفحات ربك الكريم ومنها إجابة الدعاء، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن في الليل لساعةً لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة".

رمضانيات نسائية الجامع الأزهر قيام الليل رمضان مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية

الأكثر قراءة

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

مصرع مندوب مبيعات في حادث تصادم بالمنيا

نائب وزير الخارجية يستنكر اتهام مصر بتسييس ملف سد النهضة

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

«ازدهار على مر العصور».. مراحل تطور العلاقات المصرية الإماراتية منذ السبعينات

وكيل صحة مطروح يتابع قافلة «حياة كريمة» الطبية بمنطقة الحلازين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

كريم فرغلى

مرآة الدراما الصادقة

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان