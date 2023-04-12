الخميس.. حوار بين "صبحي موسى" و"نهى صبحي" بالمجلس الأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتور حسين حمودة - مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس؛ حوار بين جيلين وهما الكاتب الروائي صبحي موسى، والكاتبة الروائية نهى صبحي، وبمشاركة الناقد والأكاديمي الدكتور شريف الجيار، وذلك في في تمام الثانية عشرة ظهر غد الخميس ويعقد أونلاين.

يأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري، عبر تطبيق زووم.

أما عن صبحي موسي

أحد الوجوه البارزة في المشهد الثقافى المصري، فهو الشاعر والروائي والكاتب الصحفي، حصل مؤخرا على جائزة نجيب محفوظ في الرواية العربية عن روايته “نقطة نظام” مناصفة مع الروائي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى. سبق “نقطة نظام” العديد من الأعمال الروائية منها “الموريسكى الأخير”، “أساطير رجل الثلاثاء”، “حمامة بيضاء” وغيرها، ومن الأعمال الشعرية “يرفرف بجانبها وحده”، “قصائد الغرف المغلقة “، “لهذا أرحل”، “في وداع المحبة.

أما عن نهى صبحي ففهي كاتبة سيناريو، ومسرحية وقاصة مصرية ولدت في، وحصلت على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، كتبت عددًا من المسرحيات التي شارك بعضها في عدة مهرجانات مسرحية مثل مهرجان مسرح رومانس، ومهرجان عمان الكوميدي، ومسابقة الفجيرة للمسرح، ومهرجان الرستاق العربي للمسرح الكوميدي، وفازت بالعديد من الجوائز، كما نُشرت بعض أعمالها الأدبية في عدد من الصحف والمجلات المصرية والعربية مثل ، وكتبت السيناريو لعدد من الأغاني المصورة بطريقة الفيديو كليب لبعض المطربين المصريين والعرب مثل علي الحجار، وأمينة، وجواهر لختام عيد الطفولة ورفع الستار.

ومن أعمالها مرة واحد عاش (مسرحية): عُرضت في أغسطس 2019 على مسرح رومانس ضمن فعاليات مهرجان مسرح رومانس، وأخرجها على المسرح المخرج المسرحي طارق السباعي، فازت بجائزة المركز الأول في مهرجان مسرح رومانس عام 2019.