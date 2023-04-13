بعد فكرة الهجرة للبحث عن عمل.. «حياة كريمة» تدعم «محمد» بمطعم صغير

الكثير من الخدمات تقدمها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لسكان القرى النائية والأكثر احتياجًا، من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق العامة التي يعتمد عليها المواطنين بشكل أساسي في حياتهم اليومية، وتوفير الخدمات الطبية لعلاج جميع المرضى، واهتمت المبادرة بالشباب للارتقاء بهم وبأسرهم، وجاء ذلك من خلال توفير فرص عمل لهم إلى جانب توفير القروض المالية لبدأ مشروعاتهم الصغيرة.

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«محمد حكيم» يقطن داخل إحدى قرى المنوفية ، عانى كثيرًا بسبب عدم وجود عمل مناسب له يستطيع من خلاله توفير قوت يومه، الأمر الذي جعله يفكر في السفر خارج البلاد باحثًا عن عمل يناسبه، وبين ليلة وضحاها تغير حال الشاب بعدما أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»وقدمت له الكثير من المساعدات ووفرت له مشروع خاص يستطيع من خلاله توفير احتياجاته.

وقال «محمد حكيم» لـ«الدستور» إنه لم يتوقع أن يتم قبول دراسة الجدوى التي تقدم بها من أجل تأسيس مطعم صغير في قريته، حيث أن المبادرة وفّرت له جميع الإمكانات التي تعزز من فرص نجاح المشروع، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى «محمد» بعدما عانى لسنوات طويلة بسبب عدم حصوله على عمل مناسب له، وذكر أن «حياة كريمة» تعمل على القضاء على الفقر من خلال توفير فرص عمل للشباب، حيث قدمت له وللكثير من الشباب الفرصة لإقامة مشروع خاص بهم يوفر دخلًا ثابتًا لهم ولأسرتهم، ويضمن حياة كريمة لهم.

وأضاف أن المبادرة تساعده على تسويق منتجاته، مما جعل هناك وفره في الأرباح، مختتما بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية بعدما قدموا له المساعدات، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بالشباب بتوفير مصادر رزق ثابتة لهم وتأمين حياتهم وحياة أسرهم .