الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التفاصيل الكاملة لمسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

ننشر خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لمسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21 بطولة النجمة يسرا حيث عرضت الحلقة قبل قليل على شبكة قنوات سي بي سي.

تبدأ الأحداث في التفاصيل الكاملة لمسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21 بطموح فوقية المبالغ فيه ويطلب منها أكرم عدم المبالغة، تتصل سميحة بفوقية وتطلب منها مساعدتها للوصول لسمير بمساعدتها، يوحي لها أكرم بتغير الموضوع وتطلب سميحة من فوقية مساعدتها في تسريح شعرها وفوقية تعدها بمسكات متميزة من صنع اديها.

يذهب علي وأكرم مع سامح للعب كرة القدم في الشارع، يخبر علي سامح انه يريد شراء محل "كافية".
 تذهب سماح برفقة حسام لسينما الزاوية وهي متحمسة للغاية، يعزم سامح أعضاء الفريق على الغداء في منزله، يخبر سامح أعضاء الفريق ان السفر يتطلب عمل طوال الوقت لتجنب النوم في الشارع، تستمتع سماح مع حسام في السيارة على أنغام الموسيقى، يتلقى حسام مكالمة من والدته تخبره ان جدة مريض و تطلب سماح زيارة جده للاطمئنان عليه، يخبر علي سامح عن ارتباطه السابق من فتاة و لكنه لم يوفق بسبب كثرة كلامها و الاطمئنان عليه بداعي و بدون داعي.

يعتذر حسام لسماح ويعدها بالذهاب للسينما مره أخرى، يسئل أكرم و فوقية عن سماح و تنكر سميحة وجودها مع حسام و تكتفي بإخبارهم انها بالقرب من المنزل لشراء بعض الأغراض.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد كبير من النجوم مع النجمة يسرا منهم محمد ثروت والفنانة شيماء سيف والفنانة مايان السيد والفنان آدم الشرقاوي وعدد من النجوم منهم بيومي فؤاد والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح.

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