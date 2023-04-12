الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«هندسة المنصورة» تحصل على 3 شهادات أيزو

تسليم الشهادات
تسليم الشهادات

حصدت كلية الهندسة جامعة المنصورة تحت رئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعظيم عميدًا كلية الهندسة على المركز الأول في جائزة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية، واليوم الأربعاء حصلت الكلية علي اعتماد الأيزو في مجالات متعددة تخدم منظومة العمل بكلية الهندسة تزامنًا مع احتفال الكلية باليوبيل الذهبي للإنشائها. 

وتسلم الدكتور محمد عبدالعظيم عميد الكلية شهادات الأيزو 9001 - 14001 – 45001 في مجالات نظم إدارة الجودة ونظم إدارة البيئة، ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية في حفل بقاعة الدكتور رشاد البدراوي بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية ومديري البرامج النوعية وفريق عمل إعداد ملفات الأيزو وأعضاء الجهاز الإداري.

كما شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، مساء أمس  الثلاثاء، تكريم حفظة القرآن الكريم علي مستوي المحافظة خلال  حفل توزيع جوائز مسابقة الدكتور محمد ربيع ناصر لحفظ القرآن الكريم علي مستوي المحافظة من داخل قرية دميرة مركز طلخا، بالإضافة إلي تكريم أوائل الشهادات العامة الثانوية والإعدادية وأوائل الكليات والحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه من أبناء القرية.

وأعرب الدكتور شريف يوسف خاطر عن سعادته بمشاركته تلك الإحتفالية لتكريم حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم فى شهر رمضان المبارك بالإضافة إلي تكريم أوائل الشهادات العامة الثانوية والإعدادية وأوائل الكليات والحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه من أبناء قرية دميرة باعتبارهم نماذجًا مشرفة ونموذجًا يحتذي به، مؤكدًا أهمية تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزالمتفوقين على مواصلة التفوق.
 

كما وجه الشكر، لأهالي الطلاب لحرصهم على تربية أبنائهم تربية سليمة، داعيًا المولى - عز وجل- أن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار.

خلال تسليم الشهادات

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كلية الهندسة جامعة المنصورة المنصورة شريف خاطر رئيس الجامعة

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