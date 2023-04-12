الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21| سميحة وإنشراح تواصلان البحث عن سمير

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

بدأت شبكة قنوات “سي بي سي” قبل قليل عرض مسلسل “1000 حمدالله على السلامة” الحلقة 21 بطولة النجمة يسرا وعدد من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023 للتواصل المواقف الكوميدية في المسلسل الجديد.

 

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21

وتكتشف “إنشراح” خلال الحلقة الـ21 من مسلسل “1000 حمدالله على السلامة”، عدم وجود “طنط سوسو” في دمياط وأنها لا علاقة لها بـ"الحاج عبدالمنعم" وأنه يتواصل معها عن طريق "سمير" الذي  يقدم دوره الفنان محمد محمود وأنه لم يرها منذ فترة.

وتعرف “سميحة” من إنشراح أنه يقيم في منزله المكون من 4 طوابق في منطقة فيصل بالجيزة فتقررا الذهب إلى هناك للقبض عليه ومعرفة كل ما يخص زوجها الراحل وطنط سوسو وسبب قيامه ببيع شقتها بالتوكيل.

وبعد انضمام أكرم "محمد ثروت" إلى فريق الكرة بالشارع من خلال لبس ملابس لعبة كرة القدم الأمريكية في مشهد كوميدي وينزل الشارع مع اصدقاء سامح من أجل لعب مباراة كرة قدم في الشارع يعود مع الشباب إلى منزل سميحة من أجل قضاء سهرة فيحي سامح عن عدد من مغامراته بينما يسأله الشباب عن بعض الأمور في كندا.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 20| يسرا تحاول الوصول لطنط سوسو

مواعيد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21 بطولة يسرا

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تقدم النجمة الكبيرة يسرا مسلسلها الجديد 1000 حمد الله على السلامة بمشاركة نجوم الكوميديا محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء وبمشاركة مميزة للفنان الكبير محمد محمود وبيومي فؤاد وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وعدد كبير من الشباب سيف وبمشاركة عدد كبير من الشباب منهم الفنان آدم الشرقاوي ومايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة  وضيوف الشرف ومسلسل 1000 حمدالله على السلامة من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح، تقدم شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

1000 حمدالله على السلامة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 21, يسرا مسلسلات رمضان 2023 مسلسل يسرا موعد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 21 الحلقة 21 من مسلسل 1000 حمدلله على السلامة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة الحادية والعشرون مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

مسلسل تحت الوصاية.. مواعيد عرض الحلقة 6 والقنوات الناقلة

بعد مناقشة مسلسل تحت الوصاية للقضية.. ماذا ينص القانون في الولاية التعليمية؟

مسلسل الكبير أوي 7 بعد قليل.. هل ينجح حزلقوم في الحفاظ على المزاريطة؟

مسلسل سره الباتع الحلقة 22.. عمرو العمروسي يخطط لاختطاف ريم مصطفى

بالزيادة الجديدة.. قبض معاشات شهر مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

كريم فرغلى

مرآة الدراما الصادقة

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان