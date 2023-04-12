1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21| سميحة وإنشراح تواصلان البحث عن سمير

بدأت شبكة قنوات “سي بي سي” قبل قليل عرض مسلسل “1000 حمدالله على السلامة” الحلقة 21 بطولة النجمة يسرا وعدد من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023 للتواصل المواقف الكوميدية في المسلسل الجديد.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21

وتكتشف “إنشراح” خلال الحلقة الـ21 من مسلسل “1000 حمدالله على السلامة”، عدم وجود “طنط سوسو” في دمياط وأنها لا علاقة لها بـ"الحاج عبدالمنعم" وأنه يتواصل معها عن طريق "سمير" الذي يقدم دوره الفنان محمد محمود وأنه لم يرها منذ فترة.

وتعرف “سميحة” من إنشراح أنه يقيم في منزله المكون من 4 طوابق في منطقة فيصل بالجيزة فتقررا الذهب إلى هناك للقبض عليه ومعرفة كل ما يخص زوجها الراحل وطنط سوسو وسبب قيامه ببيع شقتها بالتوكيل.

وبعد انضمام أكرم "محمد ثروت" إلى فريق الكرة بالشارع من خلال لبس ملابس لعبة كرة القدم الأمريكية في مشهد كوميدي وينزل الشارع مع اصدقاء سامح من أجل لعب مباراة كرة قدم في الشارع يعود مع الشباب إلى منزل سميحة من أجل قضاء سهرة فيحي سامح عن عدد من مغامراته بينما يسأله الشباب عن بعض الأمور في كندا.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تقدم النجمة الكبيرة يسرا مسلسلها الجديد 1000 حمد الله على السلامة بمشاركة نجوم الكوميديا محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء وبمشاركة مميزة للفنان الكبير محمد محمود وبيومي فؤاد وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وعدد كبير من الشباب سيف وبمشاركة عدد كبير من الشباب منهم الفنان آدم الشرقاوي ومايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة وضيوف الشرف ومسلسل 1000 حمدالله على السلامة من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح، تقدم شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.