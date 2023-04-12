الأرصاد: طقس الخميس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواء مائلة للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت في بيان لها، أن الأمطار ستكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية.

وعن حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الإدارية 24 13

6 أكتوبر 25 12

بنهــــا 23 13

دمنهور 24 13

وادى النطرون 25 14

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 23 12

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 24 13

طنطا 22 12

دمياط 20 12

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 25 12

السويس 24 12

العريش 21 11

رفح 20 12

رأس سدر 26 13

نخل 24 10

كاترين 19 09

الطور 28 17

طابا 21 14

شرم الشيخ 26 16

الاسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 21 11

السلوم 21 11

سيوة 22 10

رأس غارب 26 18

الغردقة 27 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 27 18

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 25 18

الفيوم 25 12

بني سويف 22 13

المنيا 25 11

أسيوط 25 12

سوهاج 26 13

قنا 27 14

الأقصر 26 16

أسوان 28 15

الوادى الجديد 27 14

أبوسمبل 28 15