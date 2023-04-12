الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الخميس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 24

درجة الحرارة
درجة الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواء مائلة للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت في بيان لها، أن الأمطار ستكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

وتشهد مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية. 

وعن حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 24 13
العاصمة الإدارية 24 13
6 أكتوبر 25 12
بنهــــا 23 13
دمنهور 24 13
وادى النطرون 25 14
كفر الشيخ 21 13
المنصورة 23 12
الزقازيق 24 13
شبين الكوم 24 13
طنطا 22 12
دمياط 20 12
بورسعيد 21 11
الإسماعيلية 25 12
السويس 24 12
العريش 21 11
رفح 20 12
رأس سدر 26 13
نخل 24 10
كاترين 19 09
الطور 28 17
طابا 21 14
شرم الشيخ 26 16
الاسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 21 11
السلوم 21 11
سيوة 22 10
رأس غارب 26 18
الغردقة 27 16
سفاجا 26 17
مرسى علم 27 18
شلاتين 26 18
حلايب 24 19
أبو رماد 25 18
رأس حدربة 25 18
الفيوم 25 12
بني سويف 22 13
المنيا 25 11
أسيوط 25 12
سوهاج 26 13
قنا 27 14
الأقصر 26 16
أسوان 28 15
الوادى الجديد 27 14
أبوسمبل 28 15

هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الوجه البحري السواحل الشمالية شمال الصعيد جنوب سيناء

الأكثر قراءة

بالزيادة الجديدة.. قبض معاشات شهر مايو 2023

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

أمطار غزيرة بالقاهرة والجيزة.. و"الأرصاد" تُحذر المواطنين

"الداخلية" توضح تفاصيل تعدى شخص على سيدة بمدينة نصر بسبب إطعام الكلاب

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6.. قانون الوصاية عائق أمام تعليم أبناء منى زكي

محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

كريم فرغلى

مرآة الدراما الصادقة

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان