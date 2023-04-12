مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21| انشراح تحاول الوصول لطنط سوسو

انطلق قبل قليل عبر شبكة قنوات سي بي سي عرض الحلقة 21 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21 الكثير من المواقف الكوميدية حيث تصل يسرا وأولادها إلى المنزل بعد التورط في تدمير حفل الزفاف بدمياط، تتصل سميحة "يسرا" بانشراح "سماء إبراهيم" من أجل السؤال عن طنط سوسو وهل ظهرت أمامها أم لا لتخبرها أنها في رحلة البحث عنها وأنها لم تجدها حتى الآن.

ينضم أكرم "محمد ثروت" إلى فريق الكرة بالشارع من خلال لبس ملابس لعبة كرة القدم الأمريكية في مشهد كوميدي وينزل الشارع مع أصدقاء سامح من أجل لعب مباراة كرة قدم في الشارع.

مسلسل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يقدم قصة مختلفة للنجمة يسرا حيث تقدم دور الدكتورة سميحة التي عادت من الهجرة من كندا بحثا عن حماتها تنفيذا لوصية زوجها الراحل والحصول على الميراث الذي يقدر بملايين الدولارات.

مواعيد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 21

بدأت قناة سي بي سي العامة في الرابعة من عصر اليوم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة كما تعاد الحلقة في تمام الساعة الحادية عشرة وعبر قناة سي بي سي دراما يعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة والربع مساء كما يعرض العمل على منصة واتش.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

المسلسل الجديد تقدم بطولته النجمة الكبيرة يسرا بمشاركة كلا من الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف وبمشاركة عدد كبير من الشباب منهم الفنان آدم الشرقاوي ومايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة وبمشاركة مميزة للفنان الكبير محمد محمود وبيومي فؤاد وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف ومسلسل 1000 حمدالله على السلامة من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح، تقدم شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.