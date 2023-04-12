سقوط سيارة «ميكروباص» في ترعة بمحافظة دمياط

سقطت سيارة ميكروباص لنقل الركاب، اليوم الأربعاء، في ترعة الخياطه التابعة لمركز دمياط علي طريق عزبة البرج بدمياط، حيث اختلت عجلة القيادة من يد السائق مما ادي انحراف السيارة وسقوطها في الترعة.

تم إخطار الوحدة المحلية وتحركت حملة لرفع السيارة وإخراج من بها من الترعة، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث ،وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق، فور تلقى بيان هيئة الارصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الانحاء، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية.

كما تم الدفع بتلك المعدات والفرق لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية، ووجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال لافتة الى أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.

وشهدت محافظة دمياط، هطول أمطار غزيرة، علي شوارع المحافظة، حيث تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع في المحافظة وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى،وتم إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار كما تعطلت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج نسبياً ومن ثم عادت للعمل.