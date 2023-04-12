"الأوقاف": صلاة عيد الفطر فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة والساحات

قال الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأوضح "عبدالعزيز"، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه عن الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

على جانب آخر، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك، وفي ضوء الاهتمام بدور المرأة في المجتمع، شهدت دروس السيدات بالمساجد إقبالًا كبيرًا من السيدات، وإشادة منهن بتخصيص وزارة الأوقاف درسًا لهن بالمساجد عقب صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل، بما يؤكد اهتمام الأوقاف بالمرأة والحرص على نشر الفكر الوسطي المستنير.