اجتماع الحسم.. تطورات جديدة في أزمة سداد كهربا الغرامة الزمالك

ينتظر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول بالأهلي، عقد جلسة خاصة مع رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب والمسؤولين بالشؤون القانونية بالنادي ومحامية الخاص ووكيل أعماله، مساء اليوم الأربعاء؛ من أجل التوصل لحل نهائي لأزمة غرامة الزمالك والتخلص من شبح الإيقاف مجدداً.

وكشف مصدر مسؤول بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجلسة ستشهد التوصل لصيغة اتفاق بشأن كيفية سداد الغرامة، والتعرف على ما وصل له اللاعب مع محاميه وما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها كي لا يتعرض كهربا للإيقاف مجددًا.

وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على سداد الغرامة كاملة لصالح الزمالك والتي تزيد على مليوني دولار، حيث جمع قيمة الغرامة دون مبلغ صغير من أجل إنهاء الأمر بشكل نهائي والابتعاد عن أي تهديدات في حالة تقسيط باقي المبلغ، لضمان التركيز بشكل كامل مع الفريق خلال الفترة المقبلة.