المطران شامي يشارك في اللقاء الروحي لشبيبة كنيسة مريم بجاردن سيتي

شارك المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، أمس في اللقاء الروحي، الذي نظمته شبيبة كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي.

جاء ذلك بمشاركة الأرشمندريت جورج فراس، راعي الكنيسة، والأب رامز قلليني، والأب القاضي أندريه فرح، راعي كنيسة يوحنا ذهبى الفم، ببيروت، والأب غريغوار ساسين، المسئول عن لجنة الشبيبة البطريركية.

وتضمن اليوم الصلوات والترانيم والتأملات الروحية، والسجود أمام القربان المقدس، وفقرات الصمت، والمشاركات المختلفة.