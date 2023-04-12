الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران شامي يشارك في اللقاء الروحي لشبيبة كنيسة مريم بجاردن سيتي

كنيسة
كنيسة

شارك المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، أمس في اللقاء الروحي، الذي نظمته شبيبة كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي.

جاء ذلك بمشاركة الأرشمندريت جورج فراس، راعي الكنيسة، والأب رامز قلليني، والأب القاضي أندريه فرح، راعي كنيسة يوحنا ذهبى الفم، ببيروت، والأب غريغوار ساسين، المسئول عن لجنة الشبيبة البطريركية.

وتضمن اليوم الصلوات والترانيم والتأملات الروحية، والسجود أمام القربان المقدس، وفقرات الصمت، والمشاركات المختلفة.

 

 

 

 

البطريركية احتفالات الكنيسة الكاثوليك بمصر القر الكنيسة القبطية القربان المقدس

الأكثر قراءة

بالزيادة الجديدة.. قبض معاشات شهر مايو 2023

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

أمطار غزيرة بالقاهرة والجيزة.. و"الأرصاد" تُحذر المواطنين

"الداخلية" توضح تفاصيل تعدى شخص على سيدة بمدينة نصر بسبب إطعام الكلاب

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6.. قانون الوصاية عائق أمام تعليم أبناء منى زكي

محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

كريم فرغلى

مرآة الدراما الصادقة

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان