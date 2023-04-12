مراقبة الأسواق ومنافذ للبيع.. جهود الدولة لمواجهة التلاعب في الأسعار قبل عيد الفطر

تواصل الدولة المصرية تكثيف الجهود لمواجهة التلاعب في كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين وتوفيرها بأسعار مخفضة ومناسبة، للتخفيف من تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية على المواطنين، وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وتتمثّل جهود الدولة بالتوسع في إقامة المعارض المُختلفة وانتشار منافذ بيع السلع الثابتة والمتحركة بكافة المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتوفير المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها للمواطنين وبجودة عالية لاسيما مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

كما تُراقب الأجهزة المعنية بالدولة كافة المعاملات اليومية وتقوم بإحكام السيطرة وتفعيل أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، بما يضمن توفير كافة سبل الدعم للمواطنين.

وتحرص الدولة على التوسع الدائم في منافذ بيع السلع بكميات وفيرة وبأسعار في متناول الجميع، بكافة محافظات الجمهورية لاسيما المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ السلع التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ أمان، ومبادرة كلنا واحد.

ونالت هذه المبادرات والمنافذ إعجاب عدد كبير من المواطنين بشأن السلع المقدمة في منافذ البيع سواء المتحركة أو الثابتة التابعة للوزارات المختلفة، مؤكدين على توافر كافة السلع الأساسية بمختلف أنواعها بجودة عالية وبأسعار مناسبة بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد المواطنون في فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية على توفير الدولة لكافة احتياجاتهم من السلع الغذائية (اللحوم – الدواجن- الأسماك)، إلى جانب توفير كافة مستلزمات عيد الفطر المبارك، بأسعار مناسبة تختلف عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى خارج المنافذ التابعة الدولة، مما ساعدهم على تخفيف آثار التغيرات الاقتصادية الحالية على المستوى المعيشي.

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قد عقد اجتماعاً بداية الشهر الجاري، عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين، لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بمواجهة التلاعب في الأسعار قبل عيد الفطر.

وأكد وزير التنمية المحلية استمرار تسهيل إقامة الشوادر والمنافذ التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية استمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والتعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة على أرض المحافظات لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك وحتى بعد عيد الفطر المبارك ، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى مختلف محافظات الجمهورية ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار.