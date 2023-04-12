الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أربعاء الخيانة.. اليوم الحزين طوال السنة وعلاقته بـ"رعراع أيوب"

اسبوع الالام
اسبوع الالام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول يوم الأربعاء من البصخة المقدسة الآلام كما هو متعارف عليه.

تعتبر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الأربعاء هو يوما من اليومين الأكثر حزنا طوال العام، لذا يصومه الأقباط طوال العام فيما عدى فترة الخماسين المقدسة، ويتذكر الأقباط فيه خيانة يهوذا تلميذ المسيح، حيث أنه في ذلك اليوم بدأت مساعيه الخائنة للسيد المسيح.

كما يتذكر الاقباط في ذلك اليوم ايضا سكب قارورة الطيب على رأس المسيح ووصيته لتلاميذه أن يكرزوا بهذا الحادث حيثما كرز بالإنجيل وهذا بخلاف طيب مريم أخت العازر الذي كان يوم السبت وسكبته على قدمي الرب ومسحتهما بشعر رأسها.

وتمنع الكنيسة السلام داخلها باستخدام القبلات بسبب ان يهوذا الاسرخيوطي تلميذ المسيح استخدم القبلة على الخد كعلامة لتسليم المسيح وفقا ما اتفق مع اليهود والرومان.

وأيضا في يوم الأربعاء من أسبوع الآلام يتذكر الأقباط سنويا قصة نبي الله ايوب الذي صبر على الابتلاء، فرفعه الله عنه التجربة لذا تقرا الكنيسة سفر ايوب كاملا في ذلك اليوم، كما يتحمم بعض الاقباط وهو تقليدا فلكلوريا لا علاقة له بالكنيسة، الا انهم يتحممون بعشبة خشنة الملمس تسمى رعراع ايوب تذكارا منهم الى ايوب الذي برأ من امراضه الجلدية، حيث يؤمن البعض انها لها فائدة صحية والبعض الآخر يصنع الامر على سبيل العادة.

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