الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابات استغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة

استغلال الأطفال
استغلال الأطفال

شنّت الأجهزة الأمنية على مدار الأيام الماضية عدة حملات على المجرمين الذين يقومون باستغلال الأطفال في أعمال التّسول واستجداء المارة في الشوراع والأماكن العامة وطلب الأموال منهم واستغلال تواجدهم في الشوراع وهروبهم بعيدًا عن أهاليهم.

وفي التقرير التالي، نرصد عدد من الضبطيات التي نفّذتها الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية وخلال شهر رمضان.

ضبط عصابة الاتجار في البشر بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية أول أمس من القبض علي شخصين أحداث، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمصر القديمة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "أحداث"، مقيمان بالجيزة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، متخذين من دائرة قسم شرطة أول مصر القديمة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى وبصحبتهما 3 أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

ضبط شخصين لاتهامهما بإجبار الأطفال على التسول بمدينة نصر

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في 8 أبريل من ضبط شخصين لاتهامهما بإجبار الأطفال على التسول بمدينة نصر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

القبض على المتهمين بإجبار الأطفال على التسول بأكتوبر

وفي 4 أبريل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين بإجبار الأطفال على التسول بأكتوبر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين لـ"أحدهما معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض، مبلغ مالى، حصيلة نشاطهما الإجرامي وبصحبتهما 4 أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

ضبط 3505 وقائع تسول خلال حملة أمنية

وفي 2 أبريل أعلنت الوزارة أن الأجهزة الأمنية شنت حملات مُكبرة ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 3505 قضايا تسول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استغلال الأطفال أعمال التسول الاتجار في البشر

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