«مياه الشرب » ببني سويف تعلن الاستعدادات لشم النسيم وعيد الفطر

أعلنت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، اليوم الأربعاء، استعدادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لشم النسيم وعيد الفطر المبارك وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط ، طوال أيام العيد ،و التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، وصفحة شركة المياه ،وغرفة عمليات الخط الساخن 125، والمتابعة المستمرة لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة.

وأكدت « دينا» على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال العيد ومتابعة الصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ، ومتابعة محطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات والتأكد من جاهزيتها للعمل فى حال انقطاع التيار ، بخلاف تواجد سيارات بالحملة المركزية للإمداد بمياه الشرب يتم توجيهها حالة الاحتياج(إصلاح/كسر)،بالإضافة إلى عربة نافوري وشفط وكسح للاستعانة بها في حالة الانسداد.

فيما أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب ،وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض و تكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشأت الصحية بالمدن والقرى.

وتشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال البلاغات للأمراض المعدية ،وتشكيل غرفة أزمات فرعية داخل كل مستشفى تحت إشراف وكيل الوزارة وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والتأكد من توافر الرصيد الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى.

وأعد مرفق الإسعاف خطة محكمة، وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات ، موزعة على كافة مدن ومراكز المحافظة،كما تشمل الخطة تأمين الخدمات الإسعافية من خلال رفع درجة الاستعداد، ومنع الإجازات والأذونات، ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي.