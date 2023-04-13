الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المديح النبوى يضىء ساحة الهناجر فى الليلة الـ١٣ لبرنامج "هل هلالك"

حفل المديح النبوى
حفل المديح النبوى

أضاءت الأغاني الدينية والمديح النبوي، ساحة مركز الهناجر للفنون، في الليلة الـ١٣ لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال.

وشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من الأغاني الدينية والشعبية، قدمتها الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بشعبتيها (الإنشاد الديني والآلات الشعبية)، تحت إشراف الفنانة لبني الشيخ مدير عام الفرقة، منها "مولاي إني ببابك، يا إمام الرسل، خير خلق الله، ماشي بنور الله، لجل النبي، النبي عربي، طلع البدر علينا"، إلى جانب تقديم أشهر الأغاني الرمضانية والشعبية.

كما شارك البيت الفني للفنون الشعبية، بميدلى لمجموعة من الأغاني الوطنية قدمها فريق "شباب لايف" بفرقة أنغام الشباب، تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة، يتضمن أغنية "أم الدنيا مصر، يا بيوت السويس، يا أغلى اسم في الوجود، صورة صورة، أحلف بسماها وبترابها، وغيرها من الأغاني الوطنية".

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفني للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك في إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام في الثامنة والنصف مساء يوميًا، في الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانًا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصري.

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