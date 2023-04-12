الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 250 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بالشرقية

تحصين
تحصين

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية. 

من جهته، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة  مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية ( إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية) قامت خلال شهر مارس ٢٠٢٣ م بتحصين (٦٩ ألف و٨٧٠ ) طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و (٢٧ ألف) طائر بالحضانات و (٢٠ ألف و ٩٥٠ ) طائر تحصين مجانى للتربية المنزلية وتحصين (١٣٢ الف و ٦٢٠) طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى  بإجمالي تحصين ( ٢٥٠ ألف و ٤٤٠ ) طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي ( ٢٥٥٠) منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ( ٦٣ مزرعة ) من خلالها تم أخذ مسحات للفحص (٦٦٠مسحة) لإجمالي عدد طيور ( ٥٣٤ ألف) طائر بالإضافة إلى استخراج (٧٢٠) تصريح ما قبل البيع  وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها و تمت المتابعة الصحية البيطرية لـ ( 22 ) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى (إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية) قامت بتنظيم (٤٤٦) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة (٩٧٣) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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