منها الابتعاد عن العصير.. 7 نصائح للحفاظ على الوزن خلال عيد الفطر

مع كثرة أيام الإجازة وتناول الكحك والبسكويت الخاص بعيد الفطر، نجد أن بعض الأشخاص يكتسبون الوزن بصورة كبيرة خلال هذه الأيام، لذا نرصد خلال السطور التالية نصائح يمكن أن تحافظ من خلالها على وزنك في العيد، وفقًا لموقع "health" الصحي.

1. ابق نشيطا

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرًا أساسيًا للحفاظ على وزن صحي، ولكن قد يكون هناك نقص في الحافز عندما تستدعي الاستمتاع أثناء العطلة، المفتاح هو اختيار الأنشطة الهوائية الممتعة ودمجها في خطط عطلتنا مع العائلة.

2. تناول نظام غذائي متوازن

ليس الأمر حرمانا من الكحك والبسكويت ولكنه ضبط طريقة تناولك لهم فلا تكثر عن تناول من أحدهما، ويجب الالتزام بأسلوب حياة صحيًا من خلال الجمع بين التمارين المنتظمة والنظام الغذائي المتوازن حتى أثناء الإجازات.

تأكد من أن لديك فواكه وخضروات طازجة متاحة للوجبات الخفيفة، وتخلص من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول أو الدهون أو الملح أو السكر أو قلل منها.

3. ابحث عن الكربوهيدرات المعقدة

تحصل الكربوهيدرات على سمعة سيئة ، لكنها ليست كلها سيئة تجنب الكربوهيدرات المعالجة والمكررة ، مثل البسكويت والمشروبات الغازية والخبز الأبيض.

تُعرف هذه باسم الكربوهيدرات البسيطة ويمكن أن تزيد من مستويات الأنسولين وتؤدي إلى زيادة الوزن، في المقابل ابحث عن الكربوهيدرات المعقدة ، المعروفة أيضًا باسم الكربوهيدرات الجيدة أو المعقدة خلال العطلات.

تعد هذه مصدرا كبيرا للألياف ، وهي ضرورية للحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول والسكر في الدم، وكذلك المساعدة في حركات الأمعاء المنتظمة، تشمل أمثلة الكربوهيدرات المعقدة المعكرونة والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والأرز البني والفواكه والخضروات والبقوليات.

4. التخلص من العصير

الحقيقة هي أن معظم العصائر تحتوي على سكر مضاف وتوفر سعرات حرارية غير ضرورية لنظامك الغذائي.

يستفيد البالغون والأطفال أكثر من الفواكه والخضروات الطازجة، والتي توفر فوائد طبيعية لإرضاء عشاق الحلويات، أعد النظر في عصائر الفاكهة أيضًا ، فقد تحتوي على 300 إلى 500 سعر حراري لكل وجبة.

قد ترغب في اختيار الفاكهة المشبعة الغنية بالألياف بدلاً من ذلك، وحفظ تلك السعرات الحرارية أنواع أخرى من الأكل.

5. خصص وقتًا لتناول الإفطار

الإفطار المتوازن جزء لا يتجزأ من أي نظام غذائي يومي بالنسبة للأطفال، الإفطار ضروري لتوفير الطاقة للدماغ والجسم، إن تخطي وجبة الإفطار، أو أي وجبة في هذا الصدد ، لا يساعد البالغين أيضًا.

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الصحية بشكل متكرر خلال النهار، يتمتعون بتمثيل غذائي أعلى وتحكم أفضل في الشهية.

6. الحرص على مستويات الكالسيوم

الكالسيوم ضروري لصحة العظام ووظيفة القلب، يعتبر الحليب ومنتجات الألبان الأخرى مصادر كبيرة للكالسيوم، وكذلك البوتاسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى الضرورية للصحة العامة،.

تتوفر العديد من منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم ، جنبًا إلى جنب مع بدائل الألبان غير المدعمة.

7. نوع خيارات البروتين الخاصة بك

البروتين هو جزء أساسي من أي نظام غذائي. يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع وبناء العضلات ومساعدة جسمك على إصلاح الخلايا، لكن لا تقصر اختياراتك من البروتين على اللحوم الحمراء فقط خلال الإجازات .

يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأطعمة البروتينية قليلة الدسم، بما في ذلك المأكولات البحرية والدواجن الخالية من الدهون والبيض والفاصوليا والبازلاء ومنتجات الصويا والمكسرات والبذور.