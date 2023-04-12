الأربعاء 12 أبريل 2023
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تحقيقات ومتابعات

أبرز أحداث مسلسل جعفر العمدة 20 وموعد عرض الحلقة 21 والقنوات الناقلة

جريدة الدستور

انتهت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20 للنجم محمد رمضان على أحداث ساخنة منها الإفراج على جعفر من محبسه، بعدما تم تفريغ الكاميرات في مطار لبنان والكشف عن أن مجهول دس له حفنة من المخدرات في حقيبته أثناء عودة من بيروت برفقة زينة زوجته الرابعة التي تجسد دور عايدة.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20

وكذلك اتضح من أحداث الحلقة أن إيمان العاصي الزوجة الثانية له "دلال" هي من أوعزت على خطف نجل رمضان ومي كساب زوجته الأولى، الذي اختطف منذ 19 عامًا أثناء ولادته في المستشفى بالإتفاق مع مختطف يدعى "بلال شامة".

وظهر بلال شامة "مجدي بدر" الذي سبق وخطف ابنه وهو يتصل بها، وقال لها: "أهلًا باللي خلتني أخطف ابن جعفر العمدة من ٢٠ سنة أزيك يا دلال إنتي نسيتي ولا إيه" لترد العاصي عليه بصدمة: "مين بلال شامة" وتنتهي الحلقة العشرون من المسلسل على ذلك الحدث.

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موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21

من المقرر أن تعرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21 على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة  dmcالساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch itالساعة 6.20 مساء.

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والنجوم زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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