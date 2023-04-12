الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"انتصارات وفتوحات رمضان" ضمن محاور ملتقى الهناجر الثقافي

ملتقى الهناجر الثقافى
ملتقى الهناجر الثقافى

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى الشهرى، تحت عنوان "رمضان ومحبة الأوطان"، في التاسعة من مساء الجمعة، 14 أبريل الجاري، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث في الملتقى الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور خالد حسين رئيس قسم التاريخ جامعة عين شمس، والشيخ الدكتور مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، والأستاذة الدكتورة منى الحديدي أستاذة علم الاجتماع جامعة حلوان، والواعظة الدكتورة وفاء عبدالسلام.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، بمشاركة متميزة من الفنان القدير طارق الدسوقي، كما يتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان عامر التوني.

تدور محاور الملتقى حول محبة الأوطان وكيف يجسد شهر رمضان الكريم هذه المحبة، فضائل وروحانيات الشهر المبارك، وكيف يمكن استثمار المناسبات الدينية السعيدة التى تجمع المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين في إستعادة منظومة القيم والأخلاق المصرية الأصلية، والحديث حول انتصارات وفتوحات هذا الشهر الفضيل في التاريخ الإسلامي والتاريخ المصري الحديث .

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