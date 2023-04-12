وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بني سويف تنظم حملة توعوية

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بني سويف، حملة توعوية للتعريف بخدمات الوحدة وأهمية العمل التطوعي بالتعاون مع بنك التطوع المصري، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الهدف من الحملة هو الحديث مع الطلاب عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، حيث قام متطوعي الوحدة بتنفيذ النشاط في حرم الجامعة، وتم تقسيمهم إلى مجموعات وقامت كل مجموعة بالحديث عن محور من المحاور الثلاثة التي تقدم فيها الوحدة الأنشطة الخاصة بها وهي؛ محور الأنشطة التوعوية والتمكين الاقتصادي و المشاركة وتعزيز الخبرات، والتعريف ببنك التطوع المصري وما يقدمه من ورش عمل ومعسكرات وندوات ومسابقات وغيرها من الأنشطة المختلفة في الجامعات، وتشجيع الطلاب على التطوع نظراً لأهمية ودوره في بناء الطالب واكتسابه العديد من المهارات والخبرات.

ودعا متطوعو الوحدة الطلاب إلى الانضمام إلى بنك التطوع المصري ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة ليستفيدوا من البرامج التدريبية والأنشطة المقدمة داخل الوحدة.