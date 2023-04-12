في ختام معرض فيصل للكتاب.. 5 كتب تداولها القراء على مواقع التواصل الاجتماعي

تختتم وزارة الثقافة اليوم الأربعاء، فعاليات المعرض 2023 في دورته الحادية عشر، والذي نظمته الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، في الفترة من 2 إلى 12 أبريل، بأرض الهيئة بالطالبية.



وخلال فترة المعرض تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 5 كتب شهيرة كانت ضمن الإصدارات، وأوصى بها الرواد المهتمين والمحبين للقراءة بسرعة الحصول عليها قبل نفاذ الكميات منها، معللين ذلك بأنها كتب قيمة ونادرة، نظرًا لما تحويه من معلومات ثمينة، إضافة إلى نسبة الإقبال عليها من زائري المعرض.



وخلال السطور القادمة يرصد"الدستور" 5 كتب أوصى بها رواد التواصل الاجتماعي القراء، إضافة إلى نسبة الإقبال عليها من جانب رواد المعرض، وأنها تباع بأسعار زهيدة.

لمحة عامة إلى مصر

1- كتاب لمحة عامة إلى مصر، للكاتب كلوت بك، ضمن إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتدور صفحات الكتاب حول تاريخ مصر منذ العصر الفرعوني، مركزا على الطبقات والفئات الاجتماعية والنظم القانونية والسياسية وطبيعة العلوم والأوضاع الإقتصادية، وغيرها من الحقب التاريخية في مصر.

عصر محمد علي

2- كتاب عصر محمد علي للكاتب عبدالرحمن الرافعي، ضمن إصدارات دار المعارف، بسعر زهيد جدًا، ويتحدث فيه عن الزعامة الشعبية في السنوات الأولى من حكم محمد على، الحملة الإنجليزية سنة 1807م، وينتقل بين الصفحات إلى مرحلة الإقصاء والاختفاء للزعامات الشعبية عن الميدان السياسي وانفراد محمد علي بالحكم، كما تدور موضوعات الكتاب حول تحقيق الاستقلال القومي والحروب المتعددة من فتح السودان، اليونان، سوريا وغيرها.

مذكرات سعد زغلول



3- كتاب مذكرات سعد زغلول الجزء الأول، ويباع بسعر 8 جنيهات، ويضم الكتاب 600 صفحة، وتدور المذكرات حول معارك سعد السياسية، وأوقات أزماته المالية، وخلافاته الزوجية، إضافة إلى التفاصيل الخاصة بحياته.

مصر وأوروبا

4- كتاب مصر وأوروبا، من تأليف القاضي في المحاكم المختلطة فان بملن، ترجمة عادل صبحي تكلا، وهو يتكون من 390 صفحة، وهو عبارة عن مذكرات لأحد الأجانب الذين عاشوا في مصر في فترة أواخر القرن التاسع عشر، وهو ضمن إصدارات جناح المجلس الأعلى للثقافة.

مختارات شمس الدين تبريزي

5- مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي لجلال الدين الرومي، وهو من إصدارات مركز الترجمة، ويباع في المعرض بسعر زهيد.