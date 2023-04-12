الأنبا إسحق يهنئ محافظ سوهاج بمناسبة العيد القومي للمحافظة

بعث نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها برقية تهنئة، للواء طارق الفقي محافظ سوهاج والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، حيث قدم نيافته التهنئة بمناسبة العيد القومي لمحافظة سوهاج.. هذا نصها:

"يسرني أن أبعث لسيادتكم وإلى أبناء محافظة سوهاج خالص التهاني وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز".

وعلى صعيد أخر، تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم صلوات بصخة يوم الأربعاء من أحداث أسبوع الآلام، والتي تختتم بالجمعة العظيمة، وسبت النور.

وخلال أيام أسبوع الآلام التي تقيمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يعيش من خلالها الأقباط الأيام الأخيرة في حياة السيد المسيح على الأرض، من خلال القراءات اليومية لأحداث الأسبوع من كتب البصخة.