الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا إسحق يهنئ محافظ سوهاج بمناسبة العيد القومي للمحافظة

الأنبا إسحق برفقة
الأنبا إسحق برفقة محافظ سوهاج

بعث نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها برقية تهنئة، للواء طارق الفقي محافظ سوهاج والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، حيث قدم نيافته التهنئة بمناسبة العيد القومي لمحافظة سوهاج.. هذا نصها:

"يسرني أن أبعث لسيادتكم وإلى أبناء محافظة سوهاج خالص التهاني وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز".

وعلى صعيد أخر، تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم صلوات بصخة يوم الأربعاء من أحداث أسبوع الآلام، والتي تختتم بالجمعة العظيمة، وسبت النور.

وخلال أيام أسبوع الآلام التي تقيمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يعيش من خلالها الأقباط الأيام الأخيرة في حياة السيد المسيح على الأرض، من خلال القراءات اليومية لأحداث الأسبوع من كتب البصخة.

 

الأنبا إسحق محافظ سوهاج تهنئة احتفالات العيد القومي سوهاج

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