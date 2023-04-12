أبرزها التوت وزيت الزيتون.. 10 أطعمة لتقوية جهاز المناعة خلال التقلبات الجوية

يشهد الطقس تقلبات جوية ما بين العواصف الترابية والبرد الشديد ليلًا بعدما مررنا بأجواء حارة وفي هذه التقلبات يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بالبرد والأنفلونزا ما يجعلنا نبحث عن كيفية تقوية المناعة وتعزيزها من خلال الأطعمة والمشروبات.

كما أظهرت الأبحاث، أن اتباع نظام غذائي متوازن مليء بالأطعمة المغذية هو أقوى دفاع ضد الأمراض المزمنة والخطيرة مثل أمراض القلب والسمنة والسكري.

وهناك بعض الأطعمة المعروفة بأنها معززات للجهاز المناعي، وهذا يعني أنها تساعد جسمك على محاربة الأمراض.

ما هو جهاز المناعة؟

وفقًا لموقع “lifespan” نظام المناعة هو الطريقة التي يدافع بها جسمك عن نفسه ضد الفيروسات الخارجية، ويحدد هذا النظام المعقد من الخلايا والأنسجة والأعضاء متى دخل شيء ما إلى جسمك مثل فيروس الأنفلونزا، ثم يطلق استجابة تلقائية منسقة لمساعدتك على الشفاء، باستخدام ما يعرف بخلايا الدم البيضاء.

10 أطعمة لتقوية جهاز المناعة لديك

فيما يلي 10 أطعمة مختلفة معروفة بأنها معززات للمناعة:

التوت: وهو عنصر مليئ بالفيتامينات والعناصر الغذائية لتمنحك دفعة تحتاجها لمواجهة الأمراض.

زيت سمك: من المعروف أن الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون أو التونة أو الماكريل تزيد من نشاط خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى، وتساعد هذه الدهون الصحية جهاز المناعة لديك وهي مفيدة أيضًا لقلبك وعقلك أيضًا.

خضار ورقي: من المعروف أن الخضروات الداكنة مثل السبانخ واللفت والكرنب تحتوي على مستويات عالية من فيتامين C جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، وكلها تساعد في مكافحة العدوى.

المكسرات والبذور: تحتوي المكسرات مثل اللوز وكذلك البذور مثل عباد الشمس على العديد من الفيتامينات والمعادن (B-6 أو المغنيسيوم أو الفوسفور أو السيلينيوم) التي تساعد في تنظيم نظام المناعة لديك والحفاظ عليه.

بهارات: بالإضافة إلى إعطاء الأطعمة الخاصة بك بعض الثوم والزنجبيل والكركم من التوابل القديمة التي لطالما اعتبرت أن لها خصائص تقوية المناعة لمكافحة العدوى.

الحمضيات: تحتوي معظم ثمار الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون والليمون الحامض على مستويات عالية من فيتامين سي، والذي يُعتقد أنه يساعد في مكافحة العدوى عن طريق زيادة خلايا الدم البيضاء.

الدواجن: تحتوي الدواجن على نسبة عالية من فيتامين بـ 6، والذي يمكن أن يقلل الالتهاب وهو ضروري في تكوين خلايا الدم الحمراء الجديدة ، والزنك، مما يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء.

خضروات ذات ألوان زاهية: في حين أننا غالبًا ما نفكر في الحمضيات كمصدر لفيتامين سي ، فإن الخضروات ذات الألوان الزاهية مثل الفلفل الأحمر تحتوي على مستويات أعلى من ذلك.

زبادي: هذا الطعام قد يحفز جهاز المناعة لديك للمساعدة في مكافحة المرض.

زيت الزيتون: يعتبر زيت الزيتون عنصرًا أساسيًا في النظام ​​الغذائي، فهو من الدهون الصحية المفيدة للقلب والدماغ، كما أنه يعطي دفعة لجهاز المناعة من خلال قدرته على تقليل الالتهابات في جسمك.