السكة الحديد: تأخيرات القطارات وصلت لـ30 دقيقة بخط القاهرة- الإسكندرية

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأربعاء، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

خط القاهرة - الإسكندرية مدة 30 دقيقة.

القاهرة - أسيوط مدة 60 دقيقة.

أسيوط - أسوان مدة 60 دقيقة.

خط بنها - بورسعيد 90 دقيقة.

خط طنطا - المنصورة - دمياط مدة 45 دقيقة.

خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة متوسط التأخيرات مدة 45 دقيقة.