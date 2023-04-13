أثناء التقلبات الجوية.. كيف يمكن حماية الأطفال من الأمراض المعدية؟

التغييرات الموسمية مثل الساعة تحدث كل عام ولكن قد تفاجئنا في أوقات غير متوقعة، وفي كل مرة يحدث انخفاض أو ارتفاع في درجة الحرارة، تزداد العدوى.

ويعد البرد والتهاب الحلق والإنفلونزا والحساسية ومشاكل البطن، أبرز الأمراض التي تحدث بشكل متكرر مع كل تغيير في الموسم.

أظهرت الدراسات أن تغير المناخ ليس مسؤولاً بشكل مباشر عن الأمراض، فالتغيير في الطقس يوفر بيئة مواتية لتكاثر الفيروسات وانتشارها، كل ما يحتاجونه هو هواء بارد وجاف وسوف يزدهرون، على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على التحكم في الطقس إلا أنه يمكنك حماية طفلك باتباع بعض النصائح والأمور البسيطة.

1- الأكل بالطريقة الصحيحة

لا يمكن التأكيد على أهمية اتباع نظام غذائي جيد بما فيه الكفاية، فالأطفال من الصعب إرضاءهم في الأكل بشكل عام، ويمثل إدخال جميع الفيتامينات والمعادن الجيدة في أجسامهم تحديًا كبيرًا، قم بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة والزنك في نظامهم الغذائي ليبقوا بصحة جيدة على مدار السنة.

2- شرب الماء

يحدث الجفاف على مدار العام من المهم شرب الكثير من الماء بشكل مستمر، كما هو الحال في الصيف، امنح طفلك الكثير من السوائل على شكل ماء أو عصير أو لبن، يمكن لجسم مرطب جيدًا أن يقاوم الأمراض المعدية بسهولة.

3- غسل اليدين باستمرار

في كل مرة يخرج طفلك من المنزل، ستهاجمه الجراثيم المسببة للعدوى، تنتقل معظم أنواع العدوى من اليد إلى الفم، الخطوة الأولى لحمايته هي تشجيعه على إبقاء يديه نظيفتين بغسلهما، حاول إبعاد طفلك عن الأماكن المزدحمة إن أمكن لمنع التعرض للبكتيريا والجراثيم.

4- الانتباه لوضعهم بعد الاستحمام

تتبع درجة حرارة ماء الاستحمام خلال أشهر الشتاء الباردة حتى لا تصاب بالبرد، إذا كنت تغسل شعرهم فتأكد من جفافه تمامًا قبل أن يخرجوا من المنزل.

5- استخدام الأعشاب الطبيعية

تعتبر الأعشاب والعلاجات الطبيعية الأخرى من أفضل الطرق للحفاظ على صحتك، خاصة أثناء تغير الطقس، بينما يوجد الكركم والزنجبيل والليمون بشكل شائع في معظم المطابخ، يمكنك أيضًا استخدام الريحان والعسل والقرفة والمكونات الطبيعية الأخرى بانتظام، سوف يساعدون في تعزيز مناعة أطفالك.