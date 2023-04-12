"تاريخ الفكر الصوفي".. ندوة للكاتبة ريم بسيوني بـ دار المعارف بالإسكندرية (الخميس)

تنظم دار المعارف بالإسكندرية، سلسلة محاضرات تاريخ الفكر الصوفي، للدكتورة ريم بسيوني، وذلك يوم الخميس الموافق 13 أبريل، بمقر الدار في محطة الرمل، وذلك في تمام الساعة ٩ مساءً.

وتأتي المحاضرة الأولى بعنوان "تاريخ الفكر الصوفي"، وتناقش الفكر الصوفي في العالم الإسلامي وكيف تطور، مع ربطه بعالم الرواية.

الكاتبة ريم بسيوني

وعن المحاضرة، هي الدكتورة ريم بسيوني؛ من مواليد الإسكندرية، وهي كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الأمريكية، حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية، من جامعة الإسكندرية، ثم حصلت على الماجيستير والدكتوراه من جامعة أكسفورد في بريطانيا في علم اللغويات.

وعملت كأستاذة للأدب واللغة في جامعة يوتا الأمريكية، كما تكتب القصة والرواية باللغتين العربية والإنجليزية.

أعمالها

لها العديد من الأعمال الروائية، مثل "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"أولاد الناس ثلاثية المماليك"، التي ترصد فيها 3 حكايات للعلاقات بين المماليك وبعضهم البعض، وبينهم وبين طبقات الشعب المصري، وأخيرا بين الجميع والعثمانيين، وتحتفي الرواية بمسجد ومدرسة السلطان حسن، كأحد الروابط التاريخية بين القصص الثلاث.

ورواية "القطائع ثلاثية ابن طولون"، وهي عبارة عن رحلة عبر التاريخ المصري في زمن ابن طولون، عبر ثلاث روايات منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث والأجواء المصرية التي حدثت في ذلك الوقت، وكيف تأثرت مصر بضعف الدولة العباسية وصراع الحكم فيها، وكيف عشق ابن طولون مصر قبل المجىء لها للحكم، رغم مؤامرات التخلص منه.

جوائز وتكريمات

حصلت ريم على العديد من الجوائز مثل جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، كما حصدت جائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"، كما فازت بجائزة الدولة التفوق، فرع الآداب عن مجمل أعمالها الأدبية، وغيرها من التكريمات.