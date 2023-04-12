محمد بن راشد آل مكتوم يستعرض مسيرة العمل الحكومي خلال 17 عاما

قال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن 17 عاما مرت على تولينا رئاسة مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية، 17 عاما مرت سريعة جميلة مليئة بالعمل والإنجاز أدخلنا فيها تغييرات جذرية على أداء الحكومة وترسيخ الاقتصاد وتطوير الخدمات.

وأضاف محمد بن راشد آل مكتوم عبر تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن دولة الإمارات شهدت خلال 17 عاما تغييرات جذرية على أداء الحكومة وترسيخا للاقتصاد وتطورا في الخدمات.

وأوضح محمد بن راشد آل مكتوم: انتقلنا من حكومة تقليدية إلى حكومة تقدم أكثر من 1500 خدمة عبر قنواتها الذكية.. حاربنا الترهل الإداري والمالي ورفعنا ميزانية الحكومة بأكثر من 140٪ وأصبحنا الحكومة الأكثر فاعلية في الإنفاق العام على مستوى العالم.

وواصل: أطلقنا 330 سياسة ومبادرة حكومية لتطوير البيئة الاقتصادية في الدولة ووقعنا 600 اتفاقية دولية لتقفز تجارتنا الخارجية من 415 مليار إلى 2200 مليار درهم.. ليتضاعف الناتج الإجمالي للدولة في نفس الفترة وصولاً لأكثر من 1800 مليار درهم ولنتصدر المنطقة في الاستثمارات الواردة للدولة وصولاً لأكثر من 734 مليار درهم.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم: "نتصدر العالم اليوم في أكثر من 186 مؤشراً عالميا ونتصدر المنطقة في أكثر من 430 مؤشرا إقليميا ولدينا أعلى تصنيف مالي سيادي في المنطقة والدولة الأولى في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال.

واستكمل: في الــ 17 سنة الماضية أجرينا العديد من التعديلات الوزارية ودفعنا بالشباب ليشاركوا في تحمل المسؤولية وعملت مع أكثر من 66 وزيرا جميعهم كانوا على قدر مسؤولياتهم وتغيرت الحكومة لتكون الحكومة الأكثر كفاءة مالياً والأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات عالميا واستطعنا بناء قطاع فضائي متكامل تصل استثماراته لـــ 36 مليار درهم، ويضم مهمات فضائية للمريخ والزهرة والقمر وغيرها ووكالة للفضاء وتصنيع أقمار صناعية وطنية خلال 10 سنوات فقط.

واختتم: واليوم وبدعم أخي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، وبروح الاتحاد وروح الإمارات الشابة ستستمر المسيرة وسنبقى معكم على العهد والوعد باذلين ما في وسعنا ومسخرين كافة مواردنا لخدمة شعبنا والله الموفق أولا وأخيرا.