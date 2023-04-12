وزير الخارجية يزور أنقرة ويلتقى نظيره التركى.. غدًا

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه إلى العاصمة التركية «أنقرة»، غدًا الخميس، بناء على الدعوة الموجهة له من وزير خارجية تركيا.

وأوضح أبوزيد أن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، استكمالًا للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة فى شهر مارس الماضى، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يعقد الوزيران لقاءً ثنائيًا مغلقًا فور وصول شكرى إلى أنقرة، على أن يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين، ثم يتم عقد مؤتمر صحفي مشترك.