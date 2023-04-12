الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يزور أنقرة ويلتقى نظيره التركى.. غدًا

سامح شكري
سامح شكري

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه إلى العاصمة التركية «أنقرة»، غدًا الخميس، بناء على الدعوة الموجهة له من وزير خارجية تركيا.

وأوضح أبوزيد أن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، استكمالًا للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة فى شهر مارس الماضى، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.  

ومن المنتظر أن يعقد الوزيران لقاءً ثنائيًا مغلقًا فور وصول شكرى إلى أنقرة، على أن يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين، ثم يتم عقد مؤتمر صحفي مشترك.

وزير الخارجية سامح شكري انقرة أحمد أبو زيد وزير الخارجية التركى

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع العام والخاص

وزير التعليم العالي: كامل الدعم لإنتاج لقاح كورونا يوازي المنتج عالميا

مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع فى مرسى مطروح

تقرير: النصر السعودي يستغنى عن خدمات رودي جارسيا بسبب النتائج السلبية

رغم الأمطار.. استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة وانتظام حركة الملاحة البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا