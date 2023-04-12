الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية: أكثر من مليونى مسافر عبروا مطار الملك عبدالعزيز فى رمضان

معتمرين
معتمرين

ذكرت شركة مطارات جدة أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز منذ مطلع شهر رمضان المبارك، حتى يوم الإثنين الماضي، بلغ أكثر من مليوني مسافر من جميع صالات المطار (صالة رقم 1، الشمالية، الحج)، فيما بلغت أعداد الرحلات القادمة والمغادرة من بداية رمضان حتى أمس أكثر من 13 ألف رحلة، وبلغت أعداد الحقائب (1.15) مليون حقيبة، في حين تجاوزت أوزان البضائع المشحونة أكثر من 16 ألف طن.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الأنباء السعودية، كامل الجاهزية واستعدادها لاستقبال الزيادة المتوقعة، في أعداد القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات المطار خلال ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تهيئة جميع الصالات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مشيرة إلى أنها تعمل بمشاركة مختلف القطاعات الأمنية والحكومية والتشغيلية والشركات العاملة بالمطار على تحقيق أعلى المعدلات في الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين تجربة المسافر.

وأوضحت أن المطار يشهد انسيابية في الحركة التشغيلية، وذلك بفضل الاستعداد المبكر الذي قامت به مطارات جدة، والجهات ذات العلاقة من خلال توفير الأعداد الكافية من الموظفين، والعمالة، والمعدات لجميع الإدارات والجهات التشغيلية بموسم العمرة، مبينة أن الطاقة البشرية للعاملين في المطار تصل في فترة الذروة إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية، يتواجدون على مدار الساعة لمراقبة العمليات التشغيلية وتقديم الخدمات للمسافرين في مختلف الصالات.

وأفاد البيان بأن "مركز القيادة والتحكم" بمطار الملك عبدالعزيز في إدارة العمليات التشغيلية الذي يعمل به ممثلو مختلف القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وتم تجهيزه بأحدث الوسائل التقنية اللازمة لمتابعة العمليات التشغيلية في قطاعي الحج والعمرة، وتقديم الاستشارات والدعم لإدارة المطار، له دور فاعل في استباق الأزمات وتجاوز التحديات على أرض الواقع، من خلال تنسيق جهود الجهات المشاركة ومساندة العمليات التشغيلية للمطار خلال الموسم وأوقات الذروة.

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