إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

قررت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، غلق ميناء العريش البحري؛ لسوء الأحوال والظروف الجوية غير المستقرة، التي تسود محافظة شمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري- في تصريح اليوم- أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

وتتعرض محافظة شمال سيناء لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من سقوط أمطار، ورياح شديدة، وموجة من البرد الشديد، وبرق ورعد، وارتفاع في أمواج البحر والرياح.

وفى سياق أخر، قررت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ إغلاق الميناء، ووقف حركة الصيد، وعدم التصريح للمراكب بالإبحار؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار والرياح وارتفاع الأمواج.

ووجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين- في بيان اليوم الأربعاء- إدارة الميناء بمتابعة رسو المراكب وتأمينها داخل حوض الميناء، وإلزام الصيادين وأصحاب المراكب بكافة التعليمات؛ حرصا على سلامتهم وسلامة مراكبهم.

يشار إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار سيطرة السحب الرعدية اليوم على شمال البلاد خلال فترة الليل يصاحبها سقوط الأمطار على معظم الأنحاء من السواحل الشمالية إلى الدلتا مرورا بالقاهرة وسيناء.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى انخفاض ملحوظ وكبير في درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على القاهرة، لتكون العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة يستمر حتى غدا الخميس على كافة أنحاء الجمهورية، ليسود خلال هذه الفترة طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة جنوب البلاد.