مجلس نقابة الصحفيين يلتقى ممثلى المهنة بمجلسى النواب والشيوخ اليوم

يلتقي مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، مساء اليوم، مع عدد من الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكان البلشي وجه دعوة للصحفيين النواب في غرفتي التشريع البرلمان والشيوخ، للاجتماع والتشاور مع مجلس النقابة.

يأتي ذلك ضمن لقاءات مجلس النقابة للتشاور مع كل الأطراف المعنية، ومحاولة حشد النواب الصحفيين لدعم المهنة وأبنائها وطلبات النقابة.



في سياق آخر، كان قد أعلن محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن إجراء استطلاع رأي للصحفيين عن مشروع العلاج بهدف تطوير وتحسين الخدمة وتنظيم العمل ومعرفة أوجه القصور ونقاط القوة، تحت شعار «عندنا قضية... الصحة أولوية».

وقال الجارحي، المشرف على مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، إن استطلاع الرأي ما هو إلا بداية لوضع خطة استراتيجية شاملة تعتمد على محاور رئيسية منها دراسة مشاريع العلاج بالنقابات المهنية المختلفة، والتنسيق الدائم مع الصحفيين المسئولين عن تغطية ملف الصحة، وكذلك المهتمين بالقطاع الطبي من ذوي الخبرة وأعضاء مجلس النقابة السابقين الذين أشرفوا على مشروع العلاج، إضافة إلى العمل على التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة والجهات التابعة لها وكذلك القطاع الخاص.

وتشمل الاستراتيجية الجديدة التي يُتوقع عرضها فور الانتهاء منها على مجلس نقابة الصحفيين، تطوير المنظومة التكنولوجية للمشروع وميكنة الخدمات وإنشاء تطبيق وموقع إلكتروني، والاهتمام بالصحفيين وأسرهم في المحافظات المختلفة، إضافة إلى إمكانية التعاقد مع إحدى شركات التأمين الطبي لتكون متاحة بشكل إختياري لمن يرغب من الصحفيين.

وحول محاور استطلاع الرأي، أضاف الجارحي: «هناك محاور كثيرة؛ منها تقييم مدى الاستفادة من مشروع العلاج، ومستوى الخدمة في القاهرة والمحافظات، وتقييم أداء العاملين بالمشروع، والجوانب المالية ومدى ملاءمتها، إضافة إلى محاور أخرى تتعلق بالأدوية والدعم المالي الإضافي المقدم للصحفيين، والتطوير التكنولوجي للمشروع والحلول الإضافية المقترحة وكذلك الإيجابيات والسلبيات، ويتيح الاستطلاع للصحفيين تقديم مقترحاتهم للتعاقد مع المستشفيات والأطباء ومراكز الأشعة والتحاليل والأسنان».

