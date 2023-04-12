صرح تعليمي كبير.. "الدستور" في جولة داخل جامعة بني سويف الأهلية (صور)

تعد جامعة بني سويف الأهلية، ضمن الجامعات التي أنشأتها الدولة ضمن خطة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وخدمة الطلاب.

"الدستور" زارت الجامعة حيث تعد صرحًا تعليميًا كبيرًا على أرض محافظة بني سويف، وبدأت الدراسة بها العام الحالي داخل 11 كلية مختلفة، تضم 15 برنامجاً دراسياً في عدة تخصصات علمية حديثة، تواكب احتياجات سوق العمل، حيث تم إنشاء الجامعة على مساحة 42 فدانا بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه في مرحلتها الأولى، بعد تجهيزها وفق مواصفات الجامعات الذكية والتخصصات العلمية الحديثة للجامعة، حيث تحتوي على معامل وقاعات تدريس مزودة بأحدث الإمكانيات لطرق التدريس.

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، إن الجامعة الأهلية حكومية بمصاريف لا تهدف إلى الربح تشمل القطاع الطبي والعلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية والقطاعات العلمية وهناك برامج بينية في أكثر من تخصص لتلبية سوق العمل متميزة محليًا وإقليميًا وعالميًا، مشيدًا بالدعم والاهتمام الرئاسي الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشروعات القومية في قطاع التعليم العالي، والذى كان له أثر كبير في إسراع خطى العمل الجاري.

وأكد الدكتور منصور لـ "الدستور"، أن محافظة بني سويف تتميز بوجود كل الجامعات على أرضها ومنها الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية، ليكونوا لدينا 5 من التعليم في مصر وهو التعليم الحكومي والخاص والتكنولوجي والأهلي والدولية، وأن إنشاء الجامعة الأهلية يجسد رؤية الدولة وإيمانها بأهمية التعليم بالأساليب الحديثة والمتطورة ودوره المهم في النهوض بالمجتمعات والتأهب لتحديات.

وأشاد الدكتور منصور حسن، بدعم واهتمام الرئيس السيسي، بملف التعليم العالي وإنشاء الجامعة الأهلية التي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة تراعي التطورات العالمية في البرامج التعليمية من خلال البرامج الحديثة الت تؤدي إلى إعداد خرّيج قادر على المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن جامعة بني سويف الأهلية تقدم في مرحلة التشغيل الأولى برامج دراسية جديدة بواقع 15 برنامجًا في 11 كلية.

وتضم برامج الجامعة الأهلية التخصصات وهي الطب "برنامج الطب والجراحة"، وكلية طب الفم والأسنان «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعي برنامج "العلاج الطبيعي"، وكلية الهندسة برنامج الطاقة الجديدة والمستدامة وبرنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبرنامج هندسة الأمن السيبراني وبرنامج المعلوماتية الطبية، وكلية العلوم برنامج علوم المواد وتكنولوجيا النانو، وكلية الإعلام برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وكلية التجارة برنامج نظم ومعلومات الأعمال، وكلية الآداب برنامج علم النفس الإكلينيكي وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات، والتمريض «برنامج التمريض»، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء «برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة.

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية