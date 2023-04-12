"القاهرة الإخبارية": استمرار تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا عن استمرار تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وقال التقرير، إنه في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إلى تعزيز قوة الردع العسكري لبلاده بطريقة عملية وهجومية لمواجهة ما وصفه بالتحركات العدوانية من سول وواشنطن، في الوقت التي يواصل فيه زعيم كوريا الشمالية قطع الاتصال مع سول لليوم الخامس على التوالي

وأكد كيم، إدراك بيونج يانج خطورة الوضع الأمني الراهن في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على الحاجة إلى أن يكون الخيار العسكري أكثر وضوحا والاستعداد التام لتنفيذه من خلال إعداد خطط عمل عسكري مختلفة لا يستطيع ما سماه العدو بالرد عليها بأي وسيلة

ومن جانبه كشفت وزارة الدفاع الأمريكي محادثات دفاعية مع كوريا الجنوبية واليابان في واشنطن بشأن التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية إلى جانب بحث الوضع الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي الثلاثي.

يأتي ذلك وسط تصاعد مخاوف في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب اختبار كوريا الشمالية أسلحة جديدة مصممة لتوجيه ضربات نووية ردا على التدريبات العسكرية التي تجريها كوريا الجنوبية والأمريكية خلال ما يسمى مناورات الربيع السنوية منذ مارس الماضي، والتي تتضمن تدريبات جوية وبحرية بمشاركة ناقلة طائرات أمريكية وقاذفات من طراز “بي-1بي" و"بي-52”.

فالتوتر بين الكوريتين وصل إلى درجة أن بيونج يانج رفضت الرد على الاتصالات الروتينية مع سول 5 أيام متتالية حيث كان من المعتاد أن تجري الكوريتان مكالمات منتظمة بينهما بهدف تخفيف التوترات.