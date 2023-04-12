الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رغم إدانته.. ترامب يعلن عدم الانسحاب من انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل

ترامب
ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تعهده بعدم الانسحاب مطلقا من انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل رغم إدانته، بحسب قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وصرح الرئيس السابق، بأنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية حتى لو أدانته المحكمة، مؤكدًا أن الرئيس الحالي، جو بايدن، غير مؤهل للترشح مرة أخرى.

وقد أعلن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براج، عن لائحة الاتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، التي تشمل 34 اتهاما تتعلق بتزوير السجلات التجارية في نيويورك من أجل إخفاء المعلومات الضارة والنشاط غير القانوني عن الناخبين الأمريكيين قبل وبعد انتخابات عام 2016.

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق الرئيس الأميركي جو بايدن

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