رئيس مدينة زفتى: الانتهاء من رفع كافة آثار الأمطار من الشوارع

قال إبراهيم فايد، رئيس مجلس مدينة زفتي، بمحافظة الغربية، إن شوارع مدينة زفتي الرئيسية والفرعية والطرق الرئيسية أصبحت جاهزة تمامًا لبدء يوم عمل ودراسة جديد، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما تم رفع كافة آثار الأمطار، عقب الموجة التي تعرضت لها المحافظة.

وأضاف "فايد"، خلال جولة رافقته فيها "الدستور"، أنه أثناء عملية شفط المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، فإن كافة معدات الوحدة المحلية وجميع عمال الوردية الليلية ومعهم المشرفيين ونواب رئيس المدينة انتشروا في الشوارع عقب هطول الأمطار لرفع آثارها وتهيئة الشارع ليوم جديد، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تعليمات بتعطيل العمل اليوم الأربعاء، بسبب ظروف الطقس.

ونفى ما تردد من إشاعات عن تعطيل الدراسة بالمحافظة، مؤكدًا أن الدراسة منتظمة في كافة مدارس المحافظة وليس في زفتي فقط، ولكافة أنواع المدارس، ولا يوجد أي تعطيل للدراسة اليوم الأربعاء.

وانتشر عمال مجلس مدينة زفتى، مدعومين بمعدات الوحدة المحلية، وعمال الصرف الصحي، وسيارات شفط وكسح المياه التابعة لشركة المياة بمحافظة الغربية في مختلف شوارع المدينة، وذلك لسحب تراكمات مياه الأمطار التي تعرضت لها كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، والتي استمرت لمدة اقتربت من الساعة، في محاولة منهم لتهيئة الشوارع للمارة قبيل دخول اليوم الجديد، وحتى يتمكن التلاميذ والطلاب والموظفون من الذهاب لأعمالهم الأربعاء.

رفع مياه الأمطار من شوارع زفتى

رفع مياه الأمطار من شوارع زفتى

رفع مياه الأمطار من شوارع زفتى

رفع مياه الأمطار من شوارع زفتى

رفع مياه الأمطار من شوارع زفتى

رفع مياه الأمطار من شوارع زفتى