عروض فنية وتكريمات فى ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية بالإسماعيلية

اختتم فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى، أمس الثلاثاء، احتفالاته بليالي رمضان الثقافية والفنية المقامة بقصر ثقافة الإسماعيلية على مدار 11 ليلة من الاحتفالات، منها العروض الفنية والتخت الشرقي وكورال الأطفال والإنشاد الديني والفنون الشعبية والآلات الشعبية والأمسيات الشعرية والندوات والمحاضرات وورش الحكايات والفنون التشكيلية، وذلك ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأ حفل الختام بعرض لمسرح العرائس للفنان محمود نوح وعرض فقرات منها التسامح مع الآخر، الصدق والأمانة، وفقرة تقليد الفنانين، وفقرة عرائس جوت تالنت، وسط بهجة وسرور من الأطفال.

تلاه عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال، حيث قدمت الفرقة عرضًا فنيًا مميزًا تضمن باقة من أجمل الفقرات الأستعراضية ومنها فقرة الشهيد، التنورة، سارة الليل، عدى النهار علينا.

وعلى أنغام السمسمية، قدمت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيى مولر مجموعة من الفقرات الفنية وأجمل وأروع الأغاني التراثية والوطنية منها: مناي أزور النبي، قومي شوفي يا إسماعيلية، أنا واد صياد من بحرى، إسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، أنا عجبني مثل روح للحبيب وقله، أها يالالالي، دار الشدوف، أنا الإسماعيلي، اهوى ياقمر، أبويا وصاني، كان الجميل.

أعقبها عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة الإسماعيلية - تحت التأسيس وقدم مجموعة من الأغنيات أمي يا ست الكل، قمرين سيدنا النبي، رمضان كريم، تدريب د. دينا حسين.

كما تضمن عرض لفرقة التخت الشرقي بقيادة الفنان محمد الصياد والتي قدمت مجموعة مختارة من أغنيات وموسيقى زمن الفن الجميل منها ألف ليلة وليلة، يا مسهراني، مستنياك، وموسيقي عمر خيرت.

اختتم الحفل بتكريم بعض المشاركين في الاحتفالات منهم الأطفال الموهوبين في الورش الفنية التي أقميت على هامش الليالي « مظاهر رمضان، فرحة العيد»، كما تم تكريم أعضاء كورال قصر ثقافة الإسماعيلية، أعضاء التخت الشرقي، بعض العاملين بالفرع لتفنيهم في العمل أثناء ليالي رمضان، وذلك من قبل شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.