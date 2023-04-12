الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عروض فنية وتكريمات فى ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية بالإسماعيلية

عروض فنية وتكريمات
عروض فنية وتكريمات في ختام ليالي رمضان بالإسماعيلية

اختتم فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى، أمس الثلاثاء، احتفالاته بليالي رمضان الثقافية والفنية المقامة بقصر ثقافة الإسماعيلية على مدار 11 ليلة من الاحتفالات، منها العروض الفنية والتخت الشرقي وكورال الأطفال والإنشاد الديني والفنون الشعبية والآلات الشعبية والأمسيات الشعرية والندوات والمحاضرات وورش الحكايات والفنون التشكيلية، وذلك ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. 

بدأ حفل الختام بعرض لمسرح العرائس للفنان محمود نوح  وعرض فقرات منها التسامح مع الآخر، الصدق والأمانة، وفقرة تقليد الفنانين، وفقرة عرائس جوت تالنت، وسط بهجة وسرور من الأطفال.

تلاه عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال، حيث قدمت الفرقة عرضًا فنيًا مميزًا تضمن باقة من أجمل الفقرات الأستعراضية ومنها فقرة الشهيد، التنورة، سارة الليل، عدى النهار علينا.

وعلى أنغام السمسمية، قدمت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيى مولر مجموعة من الفقرات الفنية وأجمل وأروع الأغاني التراثية والوطنية منها: مناي أزور النبي، قومي شوفي يا إسماعيلية، أنا واد صياد من بحرى، إسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، أنا عجبني مثل روح للحبيب وقله، أها يالالالي، دار الشدوف، أنا الإسماعيلي، اهوى ياقمر، أبويا وصاني، كان الجميل.

أعقبها عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة الإسماعيلية - تحت التأسيس وقدم مجموعة من الأغنيات أمي يا ست الكل، قمرين سيدنا النبي، رمضان كريم،  تدريب د. دينا حسين.

كما تضمن عرض لفرقة التخت الشرقي بقيادة الفنان محمد الصياد والتي قدمت مجموعة مختارة من أغنيات وموسيقى زمن الفن الجميل منها ألف ليلة وليلة، يا مسهراني، مستنياك، وموسيقي عمر خيرت.

اختتم الحفل بتكريم بعض المشاركين في الاحتفالات منهم الأطفال الموهوبين في الورش الفنية التي أقميت على هامش الليالي « مظاهر رمضان، فرحة العيد»، كما تم تكريم أعضاء كورال قصر ثقافة الإسماعيلية، أعضاء التخت الشرقي، بعض العاملين بالفرع لتفنيهم في العمل أثناء ليالي رمضان، وذلك من قبل شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة فرع ثقافة الإسماعيلية

الأكثر قراءة

الأقمار الصناعية تكشف سقوط أمطار متوسطة الشدة على هذه المناطق

"وعدنى بالجواز وغدر بيا".. مأساة فتاة سلمها حبيبها لأصحابه وتناوبوا اغتصابها بالسويس

المنتخب الأولمبى يلتقى السودان وديا بمعسكر بالإسكندرية

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

عروض فنية وتكريمات فى ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية بالإسماعيلية

"سناء حبى أنت المنى".. فاروق فلوكس يحكى عن أول قصة حب فى حياته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا