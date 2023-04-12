الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فرقة النيل الشعبية تتألق فى ليالى السويس الرمضانية

فرقة النيل الآلات
فرقة النيل الآلات الشعبية تتألق في ليالي السويس الرمضانية

نظم فرع ثقافة السويس، حفلًا فنيًا ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقدمت فرقة النيل للآلات الشعبية السيرة الهلالية وأغاني الفولكلور ونماذج من الأغنيات الفولكلورية المصرية، وشهد العرض حضورًا وتفاعلًا جماهيريًا كبيرًا من جمهور أهالي السويس.

وقدمت الفرقة العديد من الفقرات من بينها: "بسم الله، السيرة الهلالية، ع ورق الفل، مصر يا جنة نعيم، طيب طيب، حبيبي يا ولدي، مصر الحياة"، وأشرفت على تدريب الفرقة فاطمة سرحان، وبقيادة منال إبراهيم.

وتعد فرقة النيل للآلات الشعبية من أقدم وأكبر فرق التراث الشعبي والموسيقى المصري، وشاركت الفرقة في الكثير من المحافل الدولية، ومثلت مصر في مسابقات عدة.

وضمن برنامج ليالي رمضان، الذي ينظمه الفرع بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، أقام نادي الأدب ببيت ثقافة فيصل أمسية شعرية لشعراء السويس، منهم جمال نور الدين، عبود حداد، رمضان سنوسي.

وتقام ليالي رمضان الثقافية والفنية برعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد، بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

مصر السويس ليالى رمضان الثقافة الفنون الشعبية

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