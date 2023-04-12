الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط تاجر آثار وعملات أجنبية ببنى سويف بسبب فيديو على "تيك توك"

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة بني سويف - لإدارته حسابًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” يعرض من خلاله مقاطع فيديو، تتضمن مبالغ مالية بعملات أجنبية، وكذا تمثال يشتبه فى أثريته. 

وبمواجهة المتهم  اعترف بارتكابه للواقعة، من خلال تجميع مقاطع متداولة بغرض زيادة نسب المشاهدات والتربح المالي.

وبإخطار مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف أمر رجال المباحث باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات حيال المتهم عقب انتهاء التحقيق معه.

إتخاذ الإجراءات القانونية اجهزة الامن أحد الأشخاص ارتكاب أشخاص

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