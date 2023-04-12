مصرع شخص على يد طليق زوجته فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما بالبحيرة

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته على يد طليق زوجته بسبب حدوث مشاجرة بينهما على خلفية وقوع خلافات أسرية بينهما، بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة .

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز إيتاى البارود، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بوصول شاب المستشفى العام جثة هامدة ادعاء اعتداء من قبل آخرين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز شرطة إيتاى البارود، وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة بمركز إيتاى البارود برئاسة المستشار محمد عون وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة ايتاى البارود التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "صبري ال"، متأثرا بإصابته بسبب نشوب مشاجرة بينه وبين "رضا ش" طليق زوجة المجنى عليه بسبب خلافات بين الأطفال أبناء المجنى عليه والمتهم.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز شرطة إيتاى البارود وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.