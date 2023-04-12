الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سائق وضع نجله على قدميه لقيادة سيارته ببني سويف

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشف رجال الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يتضمن قيام قائد سيارة بوضع طفل على قدمه والسماح له بالقيادة والقيام بحركات استعراضية ببني سويف.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بوضع طفل على قدمه أثناء قيادته سيارة والسماح له بالقيادة، والقيام بحركات استعراضية على الطريق بكورنيش بني سويف، مُعرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط السيارة سالفة الذكر وإعلان قائدها بما تم تداوله في هذا الشأن، حيث أفاد بأنه كان متوقف على طريق الكورنيش ونجله يجلس على قدميه وأن ما نشر ليس له أساس من الصحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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