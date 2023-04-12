الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"يحيى وكنوز" الحلقة الـ20.. يحيى ينقذ الحضارة المصرية ويقابل رمسيس الثانى

يحيى وكنوز 2
يحيى وكنوز 2

تواصلت أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز، بتفاصيل مثيرة حول إنقاذ يحيى للآثار المصرية من غدر المحاولين لبعثرة نجاحتها في الماضي، حيث يقف يحيى وكنوز ضد كل الأعداء المحاولين لهدم نجاحات هذه الحضارة.

وقام يحيى بالسير في الزمن باستخدامه للبوبات التي يعرفها لإنقاذ مصر، حيث ذهب لعالم جديد لمقابلة رمسيس الثاني، والذي سيتصدى بمساعدة يحيى لكل اللصوص والمحاولين لهدم حضارتنا، في إطار تشويقي ممتع سهل.

ويحقق العمل حالة نجاح كبيرة، حيث يعتبر من أبرز الأعمال برفقة مسلسل الأطفال "المحمية" الذي يتابع من قبل الأسرة المصرية على شاشات التليفزيون. 

وتعرض قناة DMC الحلقه الـ 21 من مسلسل يحيى وكنوز 2، يوم الأربعاء، في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT.

وعرضت قناة “دي إم سي” الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية الحلقة 19 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، حيث عثر “يحيى” على صديقه “مازن” بعد أن اختفى بشكل مفاجئ وقام بالبحث في أماكن عديدة بعد أن أخذه معه في بوابة الزمن التي تعيدهم إلى أيام الفراعنة.

يناقش مسلسل “يحيى وكنوز” الجزء الثاني كل يوم قصة جديدة عن حياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا سواء الكبار أو الصغار بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك.

ويذاع الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز” حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة Watch IT، ويعد هذا المسلسل موجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

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