التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد للقصوى لضمان توافر السلع خلال عيد الفطر

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء هشام آمنة شدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات والتنسيق مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على الأسواق بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

الحملات الرقابية

وأكد خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه جار توجيه الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة للسيطرة على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من تطبيق العروض التى تقدم للمواطن بالفعل وسلامة الغذاء وصلاحية الإستهلاك الآدمى، والتأكد من إتباع الإجراءات المهمة واستعداد الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

جهود التنمية المحلية

وأضاف أن الوزارة تسير على قدم وساق لتوفر السلع الغذائية بالأسعار والكميات المناسبة حتى انتهاء عيد الفطر المبارك.